Экс-глава МИД Австрии Кнайсль строит дом в деревне Рязанской области

Стало известно, что бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее арендовавшая жилье в деревне Рязанской области, строит там собственный дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку и сценаристку Дильбар Кладо, которая является ее соседкой.
Дом строится в деревне Петушово. По словам Кладо, строительство почти завершено. "Она практически уже построила дом. Я думаю, она скоро сможет туда переехать", — рассказала Кладо.
В марте Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить здесь дом. Она отметила, что предпочитает загородную жизнь и чувствует себя в России как дома, ощущая душевную теплоту местных жителей.
Кошки — отважные создания.