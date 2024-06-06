Экс-глава МИД Австрии Кнайсль строит дом в деревне Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль строит дом в российской деревне

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее арендовавшая жилье в деревне Рязанской области, строит там собственный дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку и сценаристку Дильбар Кладо, которая является ее соседкой.

Фото: www.flickr.com by Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дом строится в деревне Петушово. По словам Кладо, строительство почти завершено. "Она практически уже построила дом. Я думаю, она скоро сможет туда переехать", — рассказала Кладо.

В марте Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить здесь дом. Она отметила, что предпочитает загородную жизнь и чувствует себя в России как дома, ощущая душевную теплоту местных жителей.