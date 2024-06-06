Джим Керри в очередной раз снижает цену на свой особняк в Лос-Анджелесе из-за нового налога

Джим Керри в очередной раз снизил цену на особняк в Лос-Анджелесе из-за налогов

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Канадско-американский актер Джим Керри вновь снизил цену на свою недвижимость в Лос-Анджелесе. Сделки с элитной недвижимостью в Калифорнии стали менее выгодными из-за введения "налога на особняки", сообщает New York Post (NYP).

Фото: www.flickr.com by Noemi Nuñez is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Керри, известный в Голливуде как "человек с резиновым лицом", выставил свою усадьбу на продажу в феврале 2023 года. С тех пор цена снижалась трижды, упав с первоначальных 28,9 миллиона долларов до 21,9 миллиона.

"Налог на особняки", действующий в Калифорнии с апреля 2023 года, требует от домовладельцев уплаты 4 процентов от стоимости сделки при продаже недвижимости стоимостью 5-10 миллионов долларов. Если сумма сделки превышает 10 миллионов долларов, налог составляет 5,5 процента. Эти средства направляются на программы доступного жилья и помощи бездомным. В результате продажи домов стоимостью более 5 миллионов долларов значительно сократились.

Особняк, выставленный на продажу, находится в престижном районе Брентвуд. Керри владеет этой недвижимостью около 30 лет, купив ее в 1994 году за 3,8 миллиона долларов. Площадь дома, выполненного в стиле современного ранчо, составляет почти 1180 квадратных метров.

В доме пять спален, шесть больших и три небольших ванных комнаты. Мансардные окна наполняют комнаты естественным светом, а белые стены и французские двери создают ощущение простора. Полы выполнены из кирпича и дерева, а балочные потолки придают интерьеру уникальность. Главная спальня оснащена камином и гидромассажной ванной, окна изготовлены из свинцового стекла. Также в доме есть кинотеатр в стиле арт-деко, тренажерный зал и кабинет. На участке площадью более 0,8 гектара находятся гостевой дом, теннисный корт, бассейн с водопадом, спа-зона, инфракрасная сауна и площадка для йоги и медитации.