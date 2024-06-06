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В Краснодаре женщина собрала в квартире 50 кошек, вызвав недовольство соседей

В Краснодаре женщина собрала у себя в квартире полсотни кошек

0:53
Недвижимость

В Краснодаре женщина собрала у себя в квартире около пятидесяти кошек, о чем сообщает местный Telegram-канал "GMRLIVE".

В Краснодаре женщина собрала у себя в квартире полсотни кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Жительница микрорайона Гидростроителей разместила десятки кошек в однокомнатной квартире, что вызвало недовольство соседей. Жители жалуются на антисанитарные условия и неприятные запахи, распространяющиеся на несколько этажей. Несмотря на то, что женщина никого не пускала к себе домой, зоозащитники смогли получить доступ в квартиру. Они обнаружили 50 кошек, некоторые из которых выглядели истощенными и нуждались в ветеринарной помощи.

Выяснилось, что хозяйка не живет в квартире постоянно и приходит лишь для того, чтобы покормить животных. Управляющая компания подала жалобу в Роспотребнадзор и полицию, требуя от владелицы привести квартиру в порядок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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