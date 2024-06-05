Самый дорогой дом в Подмосковье: особняк за 3,1 миллиарда рублей на Рублево-Успенском шоссе

Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 3,1 млрд рублей

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 3,1 миллиарда рублей, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование аналитиков "Авито Недвижимости". Это роскошное предложение находится в охраняемом коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Особняк площадью 1400 квадратных метров включает несколько спален, включая гостевые и мастер-спальню, кабинет, гостиную, столовую, каминный зал и игровую комнату.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

В цокольном этаже дома расположены бассейн, хаммам, сауна, домашний кинотеатр и танцпол. На прилегающей территории, площадью два гектара, есть гостевой дом с банкетным залом на 150 человек, дома для персонала и гараж на 4 машины.

На втором месте среди самых дорогих предложений находится особняк площадью 1500 квадратных метров в поселке "Раздоры-2", стоимостью 2,85 миллиарда рублей. Этот дом выполнен в неоклассическом стиле итальянским архитектором, с индивидуальной меблировкой и фреской на потолке гостиной.

Третье место занимает особняк за 2,33 миллиарда рублей в охраняемом поселке. В нем семь спален, светлый бассейн, бильярдная, кинозал, бар и винный погреб. Участок площадью два гектара включает несколько беседок и три гаража на десять машин.