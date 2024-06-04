Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта

Эксперт Шлома: застройщики скорее обанкротятся, чем снизят цены

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

О снижении цен после отмены массовой льготной ипотеки рассказал в интервью Циан. Журналу директор направления "Вторичная недвижимость" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Двадцать лет назад вторичное жилье стоило дороже новостроек. Люди покупали квартиры в новостройках и получали прибыль от их продажи. Сейчас рынок находится в дисбалансе, отмечает Сергей Шлома. В Москве в какой-то момент стоимость первичного и вторичного жилья сравнялась, но с введением льготной ипотеки произошел перекос. Этот перекос исчезнет после отмены льготной ипотеки, но процесс будет постепенным. По прогнозам эксперта, цены будут снижаться плавно, около 1% в месяц.

Шлома также объяснил, почему застройщики не будут резко снижать цены. Если девелоперы объявят о снижении цен, клиенты будут ждать дальнейших скидок, полагая, что цены упадут еще больше. Люди будут следить за видеоблогерами, прогнозирующими падение цен на квартиры. Сергей Шлома считает, что застройщики скорее начнут банкротиться, чем пойдут на значительное снижение цен. Он добавил, что цены на первичное жилье со временем скорректируются, но как именно это произойдет, пока неизвестно.