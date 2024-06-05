Сбербанк прогнозирует рост цен на жилье в долгосрочной перспективе

В Сбере прогнозируют рост цен на жилье

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жилую недвижимость в ближайшем будущем снижаться не будут, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Он уверен, что в долгосрочной перспективе рост цен будет соответствовать увеличению доходов населения.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

По его словам, за последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 14%. К концу 2024 года рост замедлится, но останется положительным. Попов считает, что снижение цен на жилье маловероятно, так как спрос и рост заработной платы остаются стабильными. Он отметил, что после значительного роста цен в предыдущие годы, динамика стабилизировалась.

Согласно данным "СберИндекса", в первые четыре месяца этого года средние цены на жилье увеличились на 2,7%, а годовое подорожание составило 8%. Эксперт ожидает, что в 2025 году рынок поддержит ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанка.