Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребительским кредитам с 5 июня

Сбербанк с 5 июня увеличивает ставки по основным ипотечным программам на 1,5 процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.
Теперь минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 18,2%. Также изменяются ставки по потребительским кредитам, которые будут варьироваться от 17,9% до 39,9%.
Ранее ВТБ повысил процентные ставки на ипотечные программы без государственной поддержки. В связи с этим эксперты предположили в беседе с корреспондентом Циан. Журнала, что другие кредитные организации могут последовать этому примеру.
Кошки — отважные создания.