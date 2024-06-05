Может ли россиянин с зарплатой 50 тысяч рублей позволить себе ипотеку — рассказывает экономист Куликова

Экономист Куликова: россиянин с зарплатой 50т рублей может взять ипотеку

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россиянин с зарплатой 50 тысяч рублей может взять ипотеку, но это будет нелегко. Об этом сообщила экономист Татьяна Куликова в интервью NewsInfo. Ru.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Мне известны случаи, когда люди берут ипотеку, которую им сложно потянуть, и они изо всех сил стараются справиться. Потерять работу для них — не вариант, так как на следующий платеж просто не будет денег. Это очень печально. Работодатели этим пользуются, зная, что работник не уволится по собственной воле," — пояснила она.

Куликова подчеркнула, что возможность справиться с ипотекой зависит от множества факторов, включая стоимость недвижимости, процентную ставку и срок кредита.

По её словам, большинству россиян не удастся сохранить привычный образ жизни, взяв ипотеку.