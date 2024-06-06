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Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки

Эксперт Федотов оценил ситуацию на рынке недвижимости для инвестиций

1:06
Недвижимость

Спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций резко снизился, сообщил РИАМО сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

Эксперт Федотов оценил ситуацию на рынке недвижимости для инвестиций
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это привело к заметной активизации участников рынка — флипперов и инвесторов, потому что от отчаяния продавцы готовы на любые уступки. "Это заставляет их корректировать цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку объём спроса значительно снизился", — заметил эксперт.

В дорогом сегменте — напротив, тишь да гладь. "Люди, имеющие возможность получить кредит либо у работодателя, либо в банке, продолжают спокойно решать свои жилищные вопросы, как и прежде", — пояснил Федотов.

Ипотечники разделились на две группы с принципиально различной стратегией. Те, кто успел "запрыгнуть в последний вагон" уходящих льготных программ господдержки, лихорадочно ищут варианты.

Кто не успел получить льготную ипотеку, смиренно ждут, что появится взамен. "Таким образом, решение жилищного вопроса для них откладывается", — заключил инвестор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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