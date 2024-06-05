Сделайте ваши окна сверкающими и без разводов за считанные секунды с помощью одного средства, которое есть в каждом доме

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Эксперт по уборке с BBC Максин Дуайер посоветовала уксус против разводов на окнах

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как бы тщательно вы ни отмывали ваши окна, после на них могут остаться безобразные разводы, которые сведут на нет все старания. Британская телезвезда, эксперт по уборке Максин Дуайер предложила способ от них избавиться. С ним знакомит своих читателей Daily Express в среду.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Сначала Максин моет окна мыльным раствором, распределяя его по стеклу ракелем, чтобы размочить грязь. Большинство людей перемещает скребок книзу, но эффективнее волнистые движения — как это делают профессионалы.

Не нужно отмывать всё стекло сразу, иначе оно успеет частично высохнуть, и его придётся мочить заново, предупреждает специалист. Начните сверху, промойте до середины и удалите излишки мыла и воды шпателем.

"А потом вы заканчиваете — точно так же, как это делает мойщик окон — протираете край старой тряпкой", — говорит Максин.

Для удаления разводов она наносит на стекло раствор столового уксуса 1:1 и протирает его тканью из микрофибры.

"Кислота растворяет разводы по мере испарения воды и высыхает, блестя и не образуя полос, — объясняет Дуайер. — Благодаря этому окно выглядит совершенно новым, красивым и чистым".

Смывать разводы уксусом можно и после специализированных моющих средств для окон, но выгоднее обходиться мылом — ведь результат такой же, добавила эксперт.