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Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки

1:07
Недвижимость

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки. В среду он поделился своей оценкой с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Льготная ипотека простимулировала значительное увеличение стоимости жилья в новостройках, объяснил депутат.

"В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах", — констатировал он.

"С окончанием программы жильё станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки", — выразил надежду Аксаков.

Напомним, масштабная программа господдержки льготной ипотеки со ставкой не более 8% заканчивается до 1 июля. Дальше может быть продолжена только семейная ипотека, и то — скорее всего, на других условиях.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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