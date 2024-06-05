Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки. В среду он поделился своей оценкой с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
Льготная ипотека простимулировала значительное увеличение стоимости жилья в новостройках, объяснил депутат.
"В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах", — констатировал он.
"С окончанием программы жильё станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки", — выразил надежду Аксаков.
Напомним, масштабная программа господдержки льготной ипотеки со ставкой не более 8% заканчивается до 1 июля. Дальше может быть продолжена только семейная ипотека, и то — скорее всего, на других условиях.
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