COVID дал по рукам алчным владельцам коммерческой недвижимости, а маркетплейсы закрепили результат

Эксперт Максимов исключил возврат рынка торговой недвижимости к положению 2010-х

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пандемия COVID-19 сильно отразилась на состоянии российского рынка коммерческой недвижимости, заметил вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владлен Максимов. Своими оценками он поделился с NewsInfo.Ru.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

Предложение торговых площадей в аренду превышает спрос, а цены на них не растут или даже слегка снижаются.

"В целом тренд такой, что цена аренды падает, — подтвердил Максимов. — После COVID ситуация в значительной мере поменялась в лучшую сторону. Потому что до этого были договора, из которых нельзя было выйти, люди любой ценой вставали в торговые центры, лишь бы встать, то, что они оттуда выйдут, не подразумевалось. То есть подразумевался максимум ограничений, рост аренды в год для малого и среднего бизнеса прописывался 10%, просто на эти 10% тупо поднимали, у нас всё-таки инфляция была не 10% до последних времен. Поэтому некие позитивные изменения произошли. И цена упала, это всё стало доступнее".

Важным фактором влияния на рынок коммерческой недвижимости стал бурный рост интернет-торговли — под данным РБК, продажи онлайн взлетели в полтора раза. В результате застройщики переключаются с возведения гигантских моллов, столь популярных ещё недавно, на строительство складов. По сведениям "Авито Недвижимости", в 2023-м спрос на складские помещения поднялся на 32%, а предложение — только на 5%.

"Думаю, что возврата к тому, что было в 2000–2010-х годах, скорее всего, не будет", — подытожил эксперт.