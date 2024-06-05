Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочинские новостройки подорожали в шесть раз за пять лет
Александр Цекало обосновался в США и продолжает работать над российскими проектами
ENDO: мониторинг течения сахарного диабета не снижает риск сердечных заболеваний
Синий оттенок листвы томатов - нормально или нет?
Почему в России популярны автомобили, провалившиеся в Китае
6 советов, которые помогут вам избежать страхового мошенничества
Голландец повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий
Шелковица особенно полезна для пожилых людей, благодаря своему составу
Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за неисправного лифта

82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта

1:50
Недвижимость

82-летняя жительница Екатеринбурга с инвалидностью уже 9 месяцев не может выйти из дома из-за неработающего лифта, сообщает местный телеканал "ОТВ".

82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Пенсионерка живет в доме, построенном в 1934 году, где лифтовое оборудование начали заменять только в сентябре 2023 года. С тех пор лифт не функционирует. Спуститься самостоятельно для женщины-инвалида второй группы крайне трудно, поэтому за всё это время она выходила на улицу лишь один раз.

На жалобы жильцов обслуживающая организация ответила актом об окончании ремонтных работ, но лифт всё равно не запустили. Представитель подрядной организации объяснил задержку необходимостью согласования с руководством.

"Сегодня решу вопрос с приемками, дадут добро на усиление швеллерами, и с понедельника сможете пользоваться лифтом", — заявил он собственникам. Однако обращения в высшие инстанции не принесли результатов. "Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области, администрация города, все пишут одно и то же: монтаж ведется", — жалуется председатель дома.

Региональный департамент капитального ремонта оправдывает нерабочее состояние лифта сменой подрядчиков. За время ремонта сменилось несколько бригад, и каждая новая исправляла ошибки предыдущей. "Выяснилось, что лифт частично работает некорректно. В первом подъезде подрядная организация обещала завершить все работы и заменить элементы лифта до 10 июня, в шестом подъезде — до 12 июня", — пояснила руководитель сектора информационного сопровождения областного фонда содействия капремонту Евгения Гирш.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7
Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия
Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды
Денис Матросов поделился архивными документами с оценками Анастасии Заворотнюк
BMJ: тепловизионное сканирование лица помогает выявлять ишемию
Нежелательная растительность на дорожках: как с ней бороться?
Исследование: россияне готовы пересесть на электромобили при развитой инфраструктуре
Василий Ливанов и Юрий Норштейн раскритиковали нового "Чебурашку"
82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников