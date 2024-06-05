82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за неисправного лифта

82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

82-летняя жительница Екатеринбурга с инвалидностью уже 9 месяцев не может выйти из дома из-за неработающего лифта, сообщает местный телеканал "ОТВ".

Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Пенсионерка живет в доме, построенном в 1934 году, где лифтовое оборудование начали заменять только в сентябре 2023 года. С тех пор лифт не функционирует. Спуститься самостоятельно для женщины-инвалида второй группы крайне трудно, поэтому за всё это время она выходила на улицу лишь один раз.

На жалобы жильцов обслуживающая организация ответила актом об окончании ремонтных работ, но лифт всё равно не запустили. Представитель подрядной организации объяснил задержку необходимостью согласования с руководством.

"Сегодня решу вопрос с приемками, дадут добро на усиление швеллерами, и с понедельника сможете пользоваться лифтом", — заявил он собственникам. Однако обращения в высшие инстанции не принесли результатов. "Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области, администрация города, все пишут одно и то же: монтаж ведется", — жалуется председатель дома.

Региональный департамент капитального ремонта оправдывает нерабочее состояние лифта сменой подрядчиков. За время ремонта сменилось несколько бригад, и каждая новая исправляла ошибки предыдущей. "Выяснилось, что лифт частично работает некорректно. В первом подъезде подрядная организация обещала завершить все работы и заменить элементы лифта до 10 июня, в шестом подъезде — до 12 июня", — пояснила руководитель сектора информационного сопровождения областного фонда содействия капремонту Евгения Гирш.