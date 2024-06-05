Как уберечься от лжеспециалистов электриков: рекомендации юриста по ЖКХ

Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом электриков

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенники, выдающие себя за электриков, целенаправленно посещают одиноких пенсионеров в России. Эксперт по ЖКХ и юрист Константин Крохин рассказал "Вечерней Москве", как распознать настоящего электрика от преступника.

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Злоумышленники, предлагающие замену счетчиков за значительную сумму, могут получать информацию об одиноких пенсионерах от управляющих компаний и выбирать свои цели по наводке. Крохин советует с осторожностью относиться к любым специалистам, которых жители не вызывали лично. Если электрики утверждают, что пришли от управляющей компании (УК), лучше связаться с организацией и проверить эту информацию.