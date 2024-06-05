В России семьям с детьми могут продлить срок ипотечных кредитных каникул до 18 месяцев. Такое предложение озвучило Министерство финансов РФ, сообщает газета "Известия".
Эта мера направлена на повышение рождаемости в стране, так как проблема жилья, согласно исследованиям, является одной из главных причин, по которой семьи не решаются заводить больше одного ребенка.
Юрист юридического бюро "Ковенант" Игорь Зенин отметил, что данная поддержка предоставляется только при рождении второго и последующих детей.
"С седьмого по восемнадцатый месяц каникул кредитная организация имеет право начислять проценты за пользование займом. Это, как указано в пояснительной записке к законопроекту, позволит сбалансировать интересы сторон", — пояснил эксперт.
Игорь Зенин оценил вероятность принятия этого законопроекта как "сравнительно высокую".
"Инициатива решает конкретную проблему узкой категории граждан, не приостанавливая начисление процентов за кредит", — заключил он.
Юрист адвокатского бюро "Пропозитум" Алина Шлеева напомнила, что сейчас ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, при соблюдении следующих условий:
"Увеличение срока ипотечных каникул для семей с детьми — достойная инициатива. Внесение этих изменений позволит семьям временно облегчить выплату ипотеки, рационализировать финансовые обязательства в случае кризиса и снизить финансовую нагрузку. Кроме того, это может способствовать увеличению рождаемости", — подытожила Алина Шлеева.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.