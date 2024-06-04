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Госдума предложила новые правила отделки в новостройках

Дешевую отделку в новостройках могут запретить

3:00
Недвижимость

Многие покупатели предпочитают квартиры в новостройках с готовой отделкой. В Госдуме предложили разработать единые стандарты отделки для застройщиков.

Дешевую отделку в новостройках могут запретить
Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

Это необходимо, чтобы девелоперы не экономили на отделочных материалах и не использовали опасные для жизни дешевые материалы, пояснил "Российской газете" автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что застройщики продают квартиры с отделкой по высоким ценам и могут позволить себе не "лепить дешевый ремонт из того, что было" и не ставить под угрозу здоровье новоселов.

Гаврилов указал на самые токсичные материалы, используемые в отделке и ремонте. Среди них пенопласт, дешевые краски с содержанием свинца, соединения ртути и промышленные отходы. Токсичными могут быть также дешевые ламинат, линолеум и виниловые обои, которые в теплых, слабо проветриваемых и влажных помещениях выделяют диоксин, фенол, фталаты, кадмий и формальдегид.

Депутат считает, что застройщики часто предлагают квартиры с некачественной дешевой отделкой, из-за чего покупатели, в том числе молодые семьи, участвующие в госпрограммах, вынуждены все переделывать. Он предложил разработать федеральные стандарты отделки квартир от застройщиков, охватывающие не только отделочные материалы, но и качество батарей и проводки.

С этим согласен основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев, который отметил, что отделка от застройщика часто не отличается качеством и надежностью. Новоселам приходится исправлять недостатки, так как застройщики нередко используют сомнительные материалы, дешевые обои и напольные покрытия. Если плитка положена некачественно, она со временем трескается, а сантехника часто течет из-за дешевых материалов и плохой работы. Ситуация еще хуже, если в квартире некачественная проводка, так как для её замены приходится штробить стены.

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев отметил, что несертифицированные материалы часто изготавливаются с нарушением технологий или с использованием вредных веществ. В результате в воздух выделяются опасные примеси: фенол, формальдегид, бензол, триметилбензол, этиленгликоль. Кроме того, потребительские качества таких материалов низкие — ламинат быстро вспучивается или истирается, обои отслаиваются. Эксперт считает, что стандартизация отделочных работ и контроль применения сертифицированных материалов решат эти проблемы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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