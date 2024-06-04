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Пять самых распространенных схем мошенничества с недвижимостью и актуальные способы защиты

Юрист назвал топ-5 схем черных риелторов

3:10
Недвижимость

Чтобы завладеть чужой недвижимостью, мошенники используют психологическое давление, обман, шантаж и даже физическое насилие. Схемы аферистов и черных риелторов разнообразны. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал "Известиям" о пяти самых распространенных аферах с недвижимостью и дал советы, как не стать жертвой черных риелторов.

Юрист назвал топ-5 схем черных риелторов
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные схемы мошенничества

  • Отъем жилья у пожилых и одиноких
    Мошенники находят пенсионеров, одиноких людей или тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Войдя к ним в доверие, они предлагают помощь по дому, с переездом, ремонтом или продажей жилья. Затем обманом или угрозами вынуждают владельца подписать доверенность на распоряжение недвижимостью. Добившись своего, черные риелторы могут переселить владельца в дешевый ветхий дом или даже убить.

  • Договор пожизненного содержания
    Аферисты убеждают пожилых людей подписать договор пожизненного содержания в обмен на квартиру, обещая уход и содержание. Однако, получив квартиру, мошенники не выполняют своих обязательств и могут даже ускорить смерть владельца, чтобы быстрее стать собственником жилья.

  • Подделка документов
    Мошенники отслеживают объявления о смертях собственников квартир. Используя поддельные свидетельства о смерти и доверенности, они оформляют жилье на подставных лиц и продают его.

  • Мошенничество с доверенностями
    Аферисты предлагают помощь с продажей или обменом жилья, убеждая собственника выписать доверенность на распоряжение недвижимостью. Затем они продают квартиру, присваивая вырученные деньги. В итоге люди остаются без жилья и без денег.

  • Помещение собственника в психбольницу
    Жертвами этой схемы становятся одинокие люди. Черные риелторы сговариваются с врачами, чтобы признать собственника недееспособным. Опекуном становится подставное лицо, которое продает или переоформляет квартиру, а владельца помещают в психиатрическую больницу.

Как защититься от мошенников

Чтобы не стать жертвой черных риелторов, не доверяйте информацию об имуществе, финансах и семье посторонним людям. Важно пользоваться юридическим сопровождением сделок с недвижимостью, контролировать статус недвижимости через Росреестр и МФЦ. Никогда не выписывайте доверенность на распоряжение имуществом посторонним людям.

Система "самозапрета" на сделки с недвижимостью может защитить владельцев квартир от большинства мошеннических схем. Официальный запрет на действия с недвижимостью без личного присутствия можно наложить в Росреестре, подав заявление через МФЦ или портал "Госуслуги". Заявление на "Госуслугах" подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Когда запрет появится в ЕГРН, операции с недвижимостью нельзя будет совершать без владельца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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