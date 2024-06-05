Почему на смесителе холодный кран слева, а горячий — справа, и можно ли сделать наоборот

Найден источник традиции размещать кран холодной воды слева, а горячей — справа

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Найден источник традиции размещать кран холодной воды слева, а горячей — справа. Это уже не действующий СНиП III-28-75, регламентирующий прокладку стояков в квартирах относительно друг друга.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

На сегодняшний день никаких подобных требований нет, но трубы располагаются обычно так же — по традиции.

За рубежом, как правило, делают наоборот: горячий кран — слева, холодный — справа. Так правильнее из соображений безопасности: чтобы правшам было удобнее скорее открыть холодную воду в неблагоприятной ситуации — например, сунуть под кран обожжённую руку.

Никаких других причин делать так, а не иначе, не существует. Тем более и подводки теперь зачастую гибкие — всегда модно поменять.