Рынок недвижимости стабилизировался, радуются продавцы жилья по цене от миллиона за квадратный метр

Весной в Москве купили на 96 млрд ₽ элитного жилья, подсчитали риелторы

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весной в Москве купили на 96 миллиардов рублей элитного жилья, подсчитало агентство "Intermark Городская недвижимость". Результаты исследования обнародовал "Мир квартир" во вторник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Были проданы 734 квартиры элитного класса, что на 21% больше, чем прошлой весной, и на 18% больше, чем минувшей зимой. Из них 463 (63%) — на вторичном рынке, что стало максимумом с 2021 года.

"Наблюдаемая нами динамика сделок свидетельствует о том, что на рынок элитного жилья вернулась сезонность, что, в свою очередь, означает восстановление рынка", — заметил Дмитрий Халин, CEO и управляющий партнёр компании.

По его словам, два последних года выраженной сезонности не было, рынок вёл себя непредсказуемо.

Продажи квартир в элитных новостройках растут медленнее, потому что они дороже, а в ипотеку такой жильё не покупается.

Средняя цена квадратного метра жилья в Москве по итогам весны:

нового — 1,14 миллиона ₽/м 2 ,

, вторичного — 770 тысяч ₽/м2.

"На рынке элитного жилья сохраняется дисбаланс между ценами на первичном и вторичном рынках", — прокомментировал Халин.