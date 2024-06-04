Рынок недвижимости стабилизировался, радуются продавцы жилья по цене от миллиона за квадратный метр

Весной в Москве купили на 96 миллиардов рублей элитного жилья, подсчитало агентство "Intermark Городская недвижимость". Результаты исследования обнародовал "Мир квартир" во вторник.
Были проданы 734 квартиры элитного класса, что на 21% больше, чем прошлой весной, и на 18% больше, чем минувшей зимой. Из них 463 (63%) — на вторичном рынке, что стало максимумом с 2021 года.
"Наблюдаемая нами динамика сделок свидетельствует о том, что на рынок элитного жилья вернулась сезонность, что, в свою очередь, означает восстановление рынка", — заметил Дмитрий Халин, CEO и управляющий партнёр компании.
По его словам, два последних года выраженной сезонности не было, рынок вёл себя непредсказуемо.
Продажи квартир в элитных новостройках растут медленнее, потому что они дороже, а в ипотеку такой жильё не покупается.
"На рынке элитного жилья сохраняется дисбаланс между ценами на первичном и вторичном рынках", — прокомментировал Халин.
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