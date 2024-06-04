Кто должен устанавливать водонагреватель в ванной, чтобы не отвечать потом перед соседями за испорченный стояк

Установку водонагревателя лучше доверить своей УК, посоветовала эксперт ЖКХ Юнисова

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Установку водонагревателя лучше доверить слесарям из своей управляющей компании, посоветовала эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнёрства "Управдом" Евгения Юнисова.

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В правилах никаких требований на этот счёт нет, уточнила она в разговоре с Pravda.Ru. Поэтому самостоятельная установка водогрея — прежде всего накопительного, какие-то проблемы с проточным маловероятны — в общем-то не возбраняется.

Но надо понимать, чем она чревата. "Если сделать неправильное соединение, то из-за разности давлений в трубах горячей воды и холодной воды возникают так называемые перетоки, в результате перетоков — подмесы в горячую воду холодной. И по всему стояку, где расположена эта квартира, могут возникать такие подмесы — вместо горячей воды у всех из кранов течёт холодная вода, потому что разница в давлении. Это бывает очень часто из-за неправильной установки", — объяснила эксперт.

"У нас очень много таких судебных сюжетов, когда приходится управляющей организации в судебном порядке обязывать собственника переустановить этот самый водонагреватель, из-за которого происходят такие подмесы", — предупредила она.

Поэтому для установки водонагревателя лучше всего вызвать специалистов из своей УК. "По крайней мере, они будут отвечать за качество своей работы", — заключила Юнисова.