Банкиры нарисовали портрет среднестатистического ипотечного заёмщика в 2024 году: он стал старше и богаче

Среднестатистический ипотечный заёмщик в 2024 году стал старше и богаче — его портрет составило во вторник РИА Недвижимость, опросившее представителей банков.
"Это наёмный сотрудник в возрасте около 38 лет (в 2022 году — 36 лет). Большая часть заёмщиков находится в браке и имеет детей", — уточнила начальник управления по работе с партнёрами Абсолют Банка Анастасия Капралова.
Большое влияние на эту статистику оказала семейная ипотека, подчеркнула она.
Кроме того, раньше ипотеку чаще брали женщины — 60%, а теперь установился гендерный паритет — 51/49%, добавила Капралова.
Ежемесячный доход, который указывают ипотечники в анкетах, вырос за год с 98 до 143 тысяч рублей, сообщила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
Намного чаще ипотеку стали брать айтишники (19,7% против 8,8% в 2023 году), а доля работников банковской сферы, здравоохранения, металлургии, напротив, уменьшилась, привела данные главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанка Дом" Ирина Бабина.
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