Нет никаких предпосылок к снижению цен на жильё, потому что россияне неуклонно богатеют, считают в Сбербанке

Замглавы Сбера объяснил подорожание жилья ростом доходов населения

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё в России продолжит дорожать в полном соответствии с ростом доходов населения, предрёк зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью ТАСС, которое он дал на полях открывающегося в среду Петербургского международного экономического форума.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Мы думаем, что снижения цен на жильё ожидать не стоит, и у этого несколько факторов, среди которых сохраняющийся спрос и темпы роста заработной платы россиян", — объяснил он.

"Темпы роста цен на жильё за последние 12 месяцев составили 14%, по итогу года мы ожидаем некоторого замедления темпов роста цен, но положительная динамика сохранится", — уточнил топ-менеджер.

"За первые четыре месяца 2024 года, согласно данным СберИндекса, средние цены на квартиры выросли на 2,7%, что эквивалентно 8% в год. Поддержку ценам оказывает рост зарплат, как я уже говорил", — добавил он.

По словам Попова, "после такого яркого роста цен, как в прошлые годы, динамика стала спокойнее". "Долгосрочно, темпы роста цен на жильё будут примерно сопоставимы с темпами роста доходов населения", — подытожил он.

Кроме того, замглавы Сбера оценил как стабильное состояние российского рынка недвижимости.