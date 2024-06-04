Рост выдачи ипотеки в мае: льготные кредиты на 510 миллиардов рублей

В мае зафиксирован увеличение ипотечного кредитования

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Аналитики ВТБ зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов в мае. По сравнению с апрелем, объем выдачи льготных кредитов по стране увеличился на 10%, достигнув 510 миллиардов рублей.

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Рост объемов ипотечного кредитования произошел на фоне правительственных планов завершения популярной льготной программы под 8% годовых, говорится в исследовании ВТБ. Несмотря на это, по сравнению с маем прошлого года, выдача ипотеки снизилась на 13%. Многие заемщики ускорили процесс покупки жилья, чтобы воспользоваться льготными условиями, пояснил руководитель управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин. Он прогнозирует, что в июне спрос продолжит расти, и продажи по льготной программе могут превысить майские показатели на треть.

За первые пять месяцев текущего года было оформлено ипотечных кредитов на сумму 2 триллиона рублей, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. ВТБ за этот период выдал ипотек на 531 миллиард рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Около 70% всех ипотечных сделок были заключены по льготным программам.

Центробанк также отметил повышенный интерес к льготным программам, обусловленный планируемым завершением массовой льготной ипотеки. По данным ЦБ, в апреле 2024 года банки выдали по этой программе кредиты на сумму 110 миллиардов рублей, что на 15% превышает показатели марта.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что обновленные условия льготной ипотеки будут разработаны в ближайшие месяц-два и останутся актуальными в течение пяти лет. Он также отметил, что "дверь под названием "льготная ипотека" постепенно закрывается".