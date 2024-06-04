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Как повышение ключевой ставки до 17% влияет на рынок недвижимости: прогнозы специалистов

Эксперты оценили влияние высоких процентных ставок на рынок недвижимости

2:04
Недвижимость

Совет директоров Банка России может уже в эту пятницу, 7 июня, принять решение о повышении ключевой ставки на 1 п. п., до 17%. Влияет ли такое решение на интерес покупателей к недвижимости? На этот вопрос для Циан. Журнала ответили профильные эксперты.

Эксперты оценили влияние высоких процентных ставок на рынок недвижимости
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Денис Васильев, руководитель офиса "Новослободское" компании "ИНКОМ-Недвижимость", считает, что разница между ипотекой под 17% и под 19% несущественна.

"Рыночные ставки в любом случае очень высоки. Поэтому на вторичном рынке спрос стабилен, хотя и на 30-40% ниже, чем год назад. Покупателей мало, и те редко берут больше 3 млн рублей на доплату при покупке квартиры после продажи предыдущей. Встречаются покупатели с первоначальным взносом 20-30%, но это редкость", — отметил эксперт.

Генеральный директор агентства недвижимости "Итака" Василий Павлов считает, что в случае повышения ключевой ставки до 17% спрос на вторичное жилье продолжит снижаться.

"В прошлом году в июне и июле был максимальный спрос за последние два года. Даже при повышении ключевой ставки мы не ожидаем значительного снижения спроса на вторичное жилье — он и так уже на минимуме", — заявил Павлов.

Что касается загородной недвижимости, спрос на нее, по словам Василия Павлова, растет, и повышение ключевой ставки лишь замедлит этот рост, но не остановит его полностью.

"Спрос на первичное жилье определяется не только ключевой ставкой, но и ипотечными программами. В ближайшее время планируется отмена и ужесточение части программ, поэтому спрос на новостройки, вероятно, будет снижаться. Застройщики, как обычно, не будут снижать цены, а предложат различные варианты скидок, что приведет к снижению объемов продаж", — добавил Павлов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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