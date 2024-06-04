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Рейтинг крупнейших девелоперов Москвы: лидеры жилищного строительства 2024

ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства

2:13
Недвижимость

В Москве в начале июня 2024 года по объему жилищного строительства лидирует застройщик ПИК. В топ-3 также вошли компании ГК "Самолет" и "А101". Рейтинг, составленный "РБК-Недвижимостью" на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства, отражает текущую ситуацию на рынке.

ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Группа компаний "ПИК" сохранила лидерство, возводя в Москве 57,1 тысячи квартир в 80 жилых домах общей площадью 2,35 млн квадратных метров. Доля ГК "ПИК" на столичном рынке составляет 13,27%.

На втором месте находится ГК "Самолет", которая строит 38,3 тысячи квартир в 86 домах, что составляет 1,7 млн квадратных метров жилой недвижимости. Доля ГК "Самолет" составляет 9,5%.

Третье место занимает ГК "А101", возводя 29,8 тысячи квартир в 39 домах общей площадью 1,43 млн квадратных метров. Доля ГК "А101" на рынке составляет 8,05%.

Также в топ-5 вошли компания "Донстрой", строящая 44 дома на 12,06 тысячи квартир общей площадью 854 тысячи квадратных метров, и MR Group с 14 домами на 14,64 тысячи квартир общей площадью 834 тысячи квадратных метров.

Список лидеров не изменился с начала мая 2024 года. Общий объем текущего жилищного строительства в Москве к началу июня составил 17,75 млн квадратных метров, что на 0,05% меньше майского показателя, но на 2,74% больше по сравнению с апрелем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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