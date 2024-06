Рост популярности загородного жилья: льготные ипотеки бьют рекорды

Люди стали чаще покупать загородное жилье в ипотеку по льготным программам. По данным федеральной компании "Этажи", за год доля таких сделок увеличилась в 1,8 раза, сообщили "Известия".

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain