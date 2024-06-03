Рост популярности загородного жилья: льготные ипотеки бьют рекорды

В России наблюдается рост популярности загородного жилья

Люди стали чаще покупать загородное жилье в ипотеку по льготным программам. По данным федеральной компании "Этажи", за год доля таких сделок увеличилась в 1,8 раза, сообщили "Известия".

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain

В 2023 году доля льготных ипотек при покупке загородной недвижимости составляла 38,6%. В мае этого года она превысила 68%. По словам замдиректора ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, большинство таких кредитов оформляется для строительства индивидуальных домов. Эксперты прогнозируют бум в сегменте ИЖС в ближайший год, так как льготные программы требуют построить и зарегистрировать дом в течение одного года.

В мае этого года 28% покупателей загородного жилья воспользовались сельской ипотекой. Семейная ипотека составила 27% кредитов, ипотека с господдержкой — 10%, IT-ипотека — 2,2%, дальневосточная ипотека — 0,9%. Немного менее трети заемщиков выбрали другие программы.

По прогнозам "Этажей", в первой половине июня спрос на льготную ипотеку может вырасти на 20-25% из-за ожидания ограничения или завершения ряда льготных программ после 1 июля 2024 года.