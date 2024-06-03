Борьба с потребительским терроризмом: готовящиеся изменения на рынке недвижимости

Девелоперов будут защищать от "потребительского терроризма"

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законопроект о защите девелоперов от "потребительского терроризма" планируется принять до конца весенней сессии. Предполагается, что документ вступит в силу в сентябре этого года, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. После его принятия покупателям будет сложнее защищать свои права и получать компенсации.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Пахомов считает, что новый закон поможет навести порядок на рынке новостроек. Авторы законопроекта утверждают, что застройщики сталкиваются с необоснованными претензиями при сдаче новостроек, что вынуждает их часто судиться. Законопроект призван урегулировать правила сдачи новостроек, обеспечивая соблюдение прав покупателей и избегая излишнего давления на застройщиков.

С марта до конца 2022 года действовали антикризисные правила взаимодействия застройщиков и дольщиков. Дольщики могли сообщать о недостатках в новостройке, а при разногласиях с застройщиком к спору подключался эксперт. Эти правила позволяли досудебное урегулирование споров и были введены для предотвращения злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей неустоек. Минстрой предложил сделать эти нормы постоянными.

Обсуждение инициативы началось в 2022 году, когда застройщики пожаловались на огромные неустойки, отсуживаемые профессиональными юридическими компаниями по ДДУ. Покупатели часто отказываются принимать квартиры из-за низкого качества и строительных дефектов, и нередко обращаются в суд или договариваются с девелоперами в частном порядке, угрожая судебными исками. Застройщики считают, что многие клиенты намеренно ищут дефекты, чтобы получить компенсации.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин в 2022 году заявил, что юристы, нанятые покупателями, "до нитки раздевают застройщиков" и призвал решить проблему "потребительского терроризма". Он объяснил, что некоторые претензии дольщиков при приемке квартир не связаны с качеством и устранением недоделок, а представляют собой "потребительский терроризм".