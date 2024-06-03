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Рост льготной ипотеки в России: майский объем выдачи увеличился на 20%

Объём выдачи льготной ипотеки в мае вырос на 20%

Недвижимость

Объем выдачи ипотечных кредитов по льготным программам в России за май, согласно предварительным данным, увеличился более чем на 20%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Объём выдачи льготной ипотеки в мае вырос на 20%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"По оперативным данным, в первые три недели мая выдача по льготным ипотечным программам выросла до 268 млрд рублей по сравнению с 223 млрд рублей за аналогичный период апреля", — говорится в отчете.

Александр Ярамышев, руководитель Циан. Ипотеки, подтвердил увеличение числа заявок по льготным программам в мае.

"Это связано с изменениями в государственных программах и желанием заемщиков оформить ипотеку по низкой ставке. В июне мы также ожидаем рост числа заявок по льготным программам на 20-30% по сравнению с маем", — прогнозирует Ярамышев.

Евгений Ткачев, эксперт по инвестициям, в беседе с корреспондентом Циан. Журнала отметил, что рост выдачи льготных ипотечных кредитов обусловлен агрессивной маркетинговой политикой застройщиков, понимающих, что после отмены льготной ипотеки спрос снизится.

"Многие покупатели, рассчитывавшие на программу с господдержкой, уйдут с рынка. Сейчас девелоперы активно привлекают потенциальных покупателей, которые откладывали покупку или копили на первоначальный взнос", — добавил он.

Ткачев также считает, что в ближайшие годы структура спроса изменится.

"Мы увидим смену профиля покупателей и новые маркетинговые программы. Акцент будет сделан на социальные группы, такие как врачи, учителя и молодые семьи", — заключил он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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