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Эффективные домашние методы отбеливания белых вещей: избавляемся от желтизны

Раскрыто, как отмыть желтизну на белых вещах дома

3:38
Недвижимость

Белые вещи выглядят очень нарядно и эффектно, но, к сожалению, быстро пачкаются. Со временем ткань теряет свою белизну, приобретая грязно-серый оттенок и желтые пятна. К счастью, эти проблемы можно решить в домашних условиях. Общественная Служба Новостей разобралась, как избавиться от желтизны на белых вещах в домашних условиях.

Раскрыто, как отмыть желтизну на белых вещах дома
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подготовка
Перед отбеливанием необходимо проверить состав ткани и информацию на ярлычке. Там указаны рекомендации по температуре стирки, что важно, так как некоторые методы используют кипяток, который может повредить синтетические материалы. Иногда первый метод может не сработать, поэтому после стирки попробуйте еще раз. Если вещь дорогая и вы боитесь экспериментировать, лучше отнесите ее в химчистку.

1. Покупной отбеливатель
Отбеливатели бывают хлорные и кислородные. Хлорные подходят для льна и хлопка, но могут повредить другие ткани. Кислородные отбеливатели безопасны для всех типов тканей, включая деликатные, и не требуют высокой температуры. Следуйте инструкциям на упаковке: обычно нужно замочить вещи в растворе отбеливателя на несколько часов, а затем постирать. В случае сильных пятен ткань можно прокипятить с отбеливателем минимум 15 минут перед стиркой в машинке.

2. Смесь из порошка, отбеливателя, масла и соды
Эта смесь эффективно удаляет желтые и старые пятна с хлопчатобумажных и льняных тканей. Для этого метода потребуется кастрюля. Смешайте стакан (250 г) стирального порошка, 4 столовые ложки порошкового отбеливателя, 1 столовую ложку соды и 4 столовые ложки подсолнечного масла. Залейте смесь 10 литрами кипятка, перемешайте и добавьте сухие белые вещи. Варите на медленном огне 15-20 минут, периодически помешивая. Затем оставьте вещи на ночь (6-8 часов) и постирайте в машинке. Пропорции можно менять, главное — сохранить соотношение ингредиентов.

3. Хозяйственное мыло и сода
Этот метод хорошо справляется с желтыми пятнами на хлопчатобумажных и льняных вещах. Залейте белье в кастрюле 3 литрами теплой воды и натрите хозяйственным мылом. Добавьте 3 столовые ложки соды, перемешайте и оставьте на несколько часов. Кипятите на слабом огне около часа, периодически помешивая. Прополощите вещи несколько раз, пока вода не станет чистой.

4. Раствор перекиси водорода, нашатырного спирта и соды
Этот метод освежит посеревшие вещи, подходя для любой ткани. В таз с 3 литрами теплой воды добавьте 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Замочите вещи на 3 часа, периодически помешивая, затем постирайте в машинке.

5. Белый уксус
Для удаления желтизны используйте белый дистиллированный уксус. Кислота в уксусе хорошо удаляет желтые пятна и остатки моющего средства. В таз с 5 литрами горячей воды добавьте до одной чашки уксуса, перемешайте и замочите вещи на ночь. Затем постирайте привычным способом. Используйте перчатки для защиты рук от агрессивных средств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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