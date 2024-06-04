Британцев научили, как не пустить в дом пауков копеечным, но очень эффективным средством

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Эксперт из Британии посоветовала масло перечной мяты от пауков в доме

1:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Этим летом ваши дома атакуют армии пауков, потому что весна была тёплой и влажной, предупреждает Daily Express. Газета пишет о способе профилактики паучьих набегов.

Эксперт из Британии посоветовала масло перечной мяты от пауков в доме
Фото: Wikimedia Commons by sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Его подсказала Джесс Стил, эксперт по технологиям отопления из компании BestHeating, специализирующейся на дизайнерских радиаторах.

Это простое мятное масло или экстракт перечной мяты, которые можно купить всего за 1,40 фунта стерлингов в Asda или за пару фунтов на Amazon.

В России это средство тоже продаётся и в аптеках, и на маркетплейсах, и так же недорого.

Почему масло перечной мяты останавливает пауков?

"Масло перечной мяты обладает сильным запахом, к которому чувствительны пауки. Это делает его эффективным, но дешёвым методом, позволяющим избавиться от беспокойства по поводу жутких ползающих насекомых по всему дому, не причиняя им вреда", — объясняет специалист.

Она рекомендует смешать масло с водой, чтобы получился спрей, и распылить его на внутреннюю часть штор, подоконников и в углах ковров, используя их в качестве диффузоров. Если ковров нет, можно смочить маслом ватные палочки и раскидать их по углам комнат.

"Пауки чувствуют запахи ногами, поэтому сильные ароматы работают хорошо. Для тех, у кого постоянные проблемы, попробуйте смесь запахов, таких как кожура цитрусовых, травы и специи вроде мяты и корицы, и даже используйте спрей с уксусом, поскольку это фантастические и естественные способы защитить ваш дом от паукообразных, не тратя много денег", — советует Стил.

А это значит, что если вы намажете маслом подоконник или просто насыплете на него листья, пауки ни за что не пересекут этот заслон.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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