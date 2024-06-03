Мосжилинспекция показала на примере, можно ли переставить ванну

Мосжилинспекция зашла в квартиру по решению суда после жалобы соседа

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мосжилинспекция заставила хозяина трёхкомнатной квартиры в центре столицы вернуть её в изначальное состояние после самовольной перепланировки, сообщается на сайте ведомства.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция is licensed under public domain

В надзорный орган пожаловался житель дома 10, строение 1 на улице Чаянова, обеспокоенный масштабным ремонтом у соседа с изменением "расположения мокрых зон".

Инспекторы неоднократно пытались проверить тревожный сигнал, но потенциальный нарушитель не открывал им дверь. Тогда они добились допуска в "нехорошую квартиру" через суд.

На месте обнаружилось возмутительное: перегородки демонтированы, санузел и кухня переустроены по своему усмотрению, плита, мойка, ванна переставлены.

Хозяин жилплощади привлечён к административной ответственности, ему предписано восстановить исходное состояние квартиры.

Если он не выполнит предписания, квартиру могут даже отобрать.