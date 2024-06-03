Британским хозяйкам посоветовали чистку унитаза пеной для бритья, и вот для чего

Пена для бритья начисто избавит ваш унитаз от запаха мочи

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пена для бритья намного лучше, чем специализированные средства для чистки сантехники, справится с запахом мочи в туалете, утверждает Daily Express.

Фото: Freepik is licensed under public domain

"Если в вашей ванной пахнет мочой, вы не одиноки. На самом деле, это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы. Хорошая новость состоит в том, что есть способ решить проблему, и он стоит всего 99 пенсов", — пишет газета в субботу.

Издание нашло этот лайфхак на странице "Советы и рекомендации по уборке" миссис Хинч в Facebook (в РФ заблокирован, так как принадлежит признанной экстремистской компании Meta).

"Пожалуйста, посоветуйте. Я снимаю квартиру, и в туалете на первом этаже постоянно пахнет мочой", — обратилась к сообществу одна из его участниц.

"Пена для бритья. У меня в доме шестеро мальчиков, это работает как мечта", "Пена для бритья. Распылите её под и вокруг унитаза и на полу, протрите и оставьте на 10 минут, прежде чем вытереть", — ответили ей.

"БелНовости" ранее с той же целью советовали кофейную гущу.