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Как самостоятельно продать ипотечную квартиру и не остаться в долгах

Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге

2:48
Недвижимость

Госдума приняла закон, разрешающий заёмщикам, столкнувшимся с затруднениями при погашении задолженности, самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге у банка, пишут в понедельник "Известия".

Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Речь идёт, прежде всего, об ипотечном жилье, пояснила зампред нижней палаты Ирина Яровая.

"Сегодня гражданин, чьё имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, — напомнила она. — На практике это имущество продаётся по низкой, нерыночной цене, и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев ещё и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и работу оценщика".

Новый закон, по её словам, даёт ипотечнику четыре месяца на продажу недвижимости, и только если он не успеет, банк берёт реализацию залогового имущества на себя. "Это даёт человеку возможность по рыночной цене реализовывать жильё, активно находить покупателя", — продолжает вице-спикер.

А самое главное, продав ипотечную квартиру, её несостоявшийся владелец полностью гасит свои долги и даже может остаться в каком-то плюсе, заключила она.

"С учётом нынешней разницы в ценах на первичное и вторичное жильё, теперь ипотечные должники смогут продать залог по рыночной цене, выплатить долг, а "на сдачу" купить, например, жильё меньшей площади, в другом районе, менее комфортное, но все-таки жильё", — согласна эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Александра Пожарская.

Самостоятельная продажа жилья быстрее и выгоднее, чем его реализация на торгах, подтвердил начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко.

Самостоятельная продажа ипотечного жилья практикуется, но до сих пор она проводилась только с разрешения банка, заметил руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик. "Банки, как правило, давали своё согласие на сделку, если серьёзных проблем с платежами ещё не образовалось. В настоящее время эту возможность закрепили в законе", — добавил он.

Новый закон даёт дополнительную защиту заёмщикам, поскольку ограничивает право кредитора инициировать принудительную процедуру взыскания в случае возникновения просрочки по ипотеке, обратила внимание доцент кафедры экономики и ГМУ, заведующая кафедрой "Землеустройство и кадастры" МФЮА Марина Бутылина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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