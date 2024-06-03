Цены на дома в России снижаются: Москва и Санкт-Петербург лидируют по падению

Недвижимость в мегаполисах России дешевеет

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С апреля этого года цены на готовые дома, коттеджи и дачи в России начали снижаться. Восьми городах-миллионниках, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, зафиксировано уменьшение стоимости недвижимости, сообщает Restate. ru.

Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Москве снижение цен оказалось наиболее значительным в абсолютных цифрах. Стоимость упала примерно на 1,2 миллиона рублей, что составляет 4% от изначальной цены. Основную часть предложений, около 90%, составляют объекты в Троицком и Новомосковском округах.

В Санкт-Петербурге за последние два месяца средняя стоимость объектов на вторичном рынке снизилась на 400 тысяч рублей, что составляет 1%.

В Ростове-на-Дону и Уфе стоимость домов уменьшилась на 5%, или на 400 тысяч рублей. В Самаре цены на дачные дома и коттеджи снизились на 4%, в Казани — на 3%. Лидером по снижению цен стал Омск, где стоимость уменьшилась на 8%.