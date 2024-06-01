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Современные интерьеры: как создать гармонию и минимализм

Как избавиться от визуального шума в интерьере

1:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Современные интерьеры требуют соблюдения множества критериев.

Как избавиться от визуального шума в интерьере
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

По словам дизайнера Юлии Тычино, эксперта сетевого издания "БелНовости", каждая деталь в интерьере должна находиться на своем месте, поверхности должны быть свободными от беспорядка, а визуальный шум должен быть минимальным.

Однако это не означает, что дорогие сердцу мелочи должны быть спрятаны в шкафах.

Важно научиться создавать красивые композиции. Например, любимые книги можно сложить стопкой, а сверху разместить лампу или вазу.

Другой способ — обернуть книги в одинаковые обложки, например, из крафтовой бумаги, и расставить их на полках. Это придаст книгам упорядоченный вид и создаст гармонию в интерьере.

Можно также сортировать книги по цвету обложек, что не только украсит домашнюю библиотеку, но и уменьшит визуальный шум.

Если обложки потеряли привлекательность или не подходят по цвету, их можно обернуть в цветную бумагу.

Если такой декор надоест, можно расставить книги корешками внутрь. Немного эксцентричности еще никому не повредило!

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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