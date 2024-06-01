Современные интерьеры: как создать гармонию и минимализм

Современные интерьеры требуют соблюдения множества критериев.
По словам дизайнера Юлии Тычино, эксперта сетевого издания "БелНовости", каждая деталь в интерьере должна находиться на своем месте, поверхности должны быть свободными от беспорядка, а визуальный шум должен быть минимальным.
Однако это не означает, что дорогие сердцу мелочи должны быть спрятаны в шкафах.
Важно научиться создавать красивые композиции. Например, любимые книги можно сложить стопкой, а сверху разместить лампу или вазу.
Другой способ — обернуть книги в одинаковые обложки, например, из крафтовой бумаги, и расставить их на полках. Это придаст книгам упорядоченный вид и создаст гармонию в интерьере.
Можно также сортировать книги по цвету обложек, что не только украсит домашнюю библиотеку, но и уменьшит визуальный шум.
Если обложки потеряли привлекательность или не подходят по цвету, их можно обернуть в цветную бумагу.
Если такой декор надоест, можно расставить книги корешками внутрь. Немного эксцентричности еще никому не повредило!
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.