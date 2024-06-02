Как правильно использовать "слепую зону" в интерьере: советы эксперта

Дизайнер объяснил, что такое "слепая зона" в интерьере

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В каждом помещении есть так называемая "слепая зона" — участок, который замечается последним человеком, входящим в комнату.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта зона включает стену с дверным проемом и одну из стен, перпендикулярную ей.

Когда человек входит в комнату, его внимание сначала привлекают противоположная стена и стена, идущая от дальнего угла.

"Слепая зона" остается незамеченной дольше остальных. Поэтому именно там стоит размещать громоздкие предметы, которые не украшают интерьер, но необходимы.

Большой шкаф

Этот предмет мебели не должен привлекать внимание сразу. Поэтому "слепая зона" идеально подходит для его размещения, отмечает эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости".

Бытовая техника

Компьютер, телевизор, холодильник, пылесос — все эти приборы желательно размещать в "слепой зоне", чтобы они не бросались в глаза сразу.

Второстепенный декор

В комнате должны быть основные и второстепенные декоративные элементы. Главные украшения следует размещать на стенах, расходящихся от дальнего угла. Остальной декор стоит разместить так, чтобы он не перегружал интерьер.