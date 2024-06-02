Как правильно выбрать цвет полотенец для ванной: советы дизайнера

Дизайнер: как правильно выбрать цвет полотенец для ванной

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Называть ванную комнату только местом для гигиенических процедур — ошибка. Это также пространство для релаксации и отдыха от повседневной суеты.

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Эксперт сетевого издания "БелНовости" и дизайнер Юлия Тычино считает, что оформление ванной комнаты имеет большое значение. Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как полотенца, могут существенно повлиять на общее восприятие интерьера.

Специалист по интерьеру рекомендует выбирать цвет полотенец в соответствии с личными предпочтениями, но некоторые цвета лучше избегать.

Белый

Главный недостаток белых полотенец в том, что они требуют частой стирки. Кроме того, белый текстиль ассоциируется с гостиницами или больницами, что может лишить интерьер уюта. Вместо белого можно выбрать светло-серые, бежевые или молочные оттенки.

Ярко-желтый

Яркий желтый цвет подходит для привлечения внимания, например, к акционным ценникам в магазине. Однако после напряженного дня он может раздражать. Для добавления цветового акцента в ванную лучше использовать мягкие пастельные тона: персиковый, розовый, голубой, сиреневый и другие.

Красный

Красный цвет символизирует страсть и силу, привлекая к себе внимание. Хотя он может сделать ванную стильной, о спокойствии можно забыть. Для более интересного и спокойного интерьера стоит выбрать приглушенные оттенки, такие как бордовый, изумрудный или черный. Черные полотенца — трендовый вариант, который подходит к любому интерьеру и не создает визуального шума.