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Покупка квартиры: на что обратить внимание при выборе жилья в новостройке

Эксперт рассказала, как выбрать квартиру в новостройке

1:01
Недвижимость

Покупка квартиры — одно из самых значимых решений в жизни каждого человека.

Эксперт рассказала, как выбрать квартиру в новостройке
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Выбор недвижимости требует много времени и тщательного анализа вариантов.

Приобретение жилья в новостройке имеет свои нюансы.

Обратимся к рекомендациям эксперта сетевого издания "Белновости" и дизайнера интерьера Юлии Тычино.

На что обратить внимание:

  • Изучите сайт застройщика и его репутацию — читайте отзывы на сторонних ресурсах.

  • Ознакомьтесь с готовыми проектами застройщика и почитайте отзывы о них на независимых платформах. Обратите внимание на сроки сдачи проектов.

  • Оцените отделку квартиры или посетите шоурум, если он есть.

  • Разберитесь, из чего складывается цена квартиры. Важно понимать, за что вы платите.

  • Проверьте документы застройщика, размещенные на сайте. Узнайте рейтинг строительной компании и убедитесь, что она не находится в состоянии банкротства.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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