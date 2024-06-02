Покупка квартиры: на что обратить внимание при выборе жилья в новостройке
Эксперт рассказала, как выбрать квартиру в новостройке
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Покупка квартиры — одно из самых значимых решений в жизни каждого человека.
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0
Выбор недвижимости требует много времени и тщательного анализа вариантов.
Приобретение жилья в новостройке имеет свои нюансы.
Обратимся к рекомендациям эксперта сетевого издания "Белновости" и дизайнера интерьера Юлии Тычино.
На что обратить внимание:
- Изучите сайт застройщика и его репутацию — читайте отзывы на сторонних ресурсах.
- Ознакомьтесь с готовыми проектами застройщика и почитайте отзывы о них на независимых платформах. Обратите внимание на сроки сдачи проектов.
- Оцените отделку квартиры или посетите шоурум, если он есть.
- Разберитесь, из чего складывается цена квартиры. Важно понимать, за что вы платите.
- Проверьте документы застройщика, размещенные на сайте. Узнайте рейтинг строительной компании и убедитесь, что она не находится в состоянии банкротства.
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