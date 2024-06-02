Покупка квартиры: на что обратить внимание при выборе жилья в новостройке

Эксперт рассказала, как выбрать квартиру в новостройке

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры — одно из самых значимых решений в жизни каждого человека.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Выбор недвижимости требует много времени и тщательного анализа вариантов.

Приобретение жилья в новостройке имеет свои нюансы.

Обратимся к рекомендациям эксперта сетевого издания "Белновости" и дизайнера интерьера Юлии Тычино.

На что обратить внимание:

Изучите сайт застройщика и его репутацию — читайте отзывы на сторонних ресурсах.

Ознакомьтесь с готовыми проектами застройщика и почитайте отзывы о них на независимых платформах. Обратите внимание на сроки сдачи проектов.

Оцените отделку квартиры или посетите шоурум, если он есть.

Разберитесь, из чего складывается цена квартиры. Важно понимать, за что вы платите.

Проверьте документы застройщика, размещенные на сайте. Узнайте рейтинг строительной компании и убедитесь, что она не находится в состоянии банкротства.