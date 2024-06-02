5 предметов, которые захламляют вашу кухню и как от них избавиться: советы эксперта

Захламленная кухня может лишить вас желания проводить на ней время и готовить вкусные блюда.
Однако, как рассказала дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", освободить пространство на кухне можно, избавившись всего от пяти ненужных вещей.
После этого кухня станет более просторной, и процесс готовки будет приносить больше удовольствия. Важно не жалеть предметы, которые лишь захламляют ваше жилище.
Пластиковые контейнеры
Хотя пластиковые контейнеры удобны для хранения продуктов и переноски обедов, со временем они впитывают запахи и желтеют. Лучше выбросить такие контейнеры, особенно если они потеряли крышки, так как они занимают место и не имеют практической пользы.
Порционные мелочи
Часто мы приносим домой пакетики сахара из кафе, мини-версии соевого соуса и имбиря из ресторанов. Эти мелочи, скорее всего, останутся неиспользованными, поэтому их лучше выбросить, чтобы освободить место.
Старые губки
Использование старых губок для мытья посуды и других поверхностей нецелесообразно. Они не только захламляют кухню, но и являются источником множества бактерий, что делает их одними из самых грязных предметов в доме.
Специи с истекшим сроком годности
Специи тоже имеют срок годности. После его истечения они теряют вкусовые качества и аромат. Регулярно проверяйте и выбрасывайте просроченные специи.
Износившиеся полотенца
Со временем даже самые аккуратно используемые кухонные полотенца изнашиваются и теряют свою привлекательность. Не стоит экономить на таких мелочах; если полотенца выглядят потрепанными, замените их на новые.
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