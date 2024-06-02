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5 предметов, которые захламляют вашу кухню и как от них избавиться: советы эксперта

Дизайнер назвала 5 лишних вещей на кухне, от которых нужно избавиться

1:50
Недвижимость

Захламленная кухня может лишить вас желания проводить на ней время и готовить вкусные блюда.

Дизайнер назвала 5 лишних вещей на кухне, от которых нужно избавиться
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva is licensed under public domain

Однако, как рассказала дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", освободить пространство на кухне можно, избавившись всего от пяти ненужных вещей.

После этого кухня станет более просторной, и процесс готовки будет приносить больше удовольствия. Важно не жалеть предметы, которые лишь захламляют ваше жилище.

Пластиковые контейнеры
Хотя пластиковые контейнеры удобны для хранения продуктов и переноски обедов, со временем они впитывают запахи и желтеют. Лучше выбросить такие контейнеры, особенно если они потеряли крышки, так как они занимают место и не имеют практической пользы.

Порционные мелочи
Часто мы приносим домой пакетики сахара из кафе, мини-версии соевого соуса и имбиря из ресторанов. Эти мелочи, скорее всего, останутся неиспользованными, поэтому их лучше выбросить, чтобы освободить место.

Старые губки
Использование старых губок для мытья посуды и других поверхностей нецелесообразно. Они не только захламляют кухню, но и являются источником множества бактерий, что делает их одними из самых грязных предметов в доме.

Специи с истекшим сроком годности
Специи тоже имеют срок годности. После его истечения они теряют вкусовые качества и аромат. Регулярно проверяйте и выбрасывайте просроченные специи.

Износившиеся полотенца
Со временем даже самые аккуратно используемые кухонные полотенца изнашиваются и теряют свою привлекательность. Не стоит экономить на таких мелочах; если полотенца выглядят потрепанными, замените их на новые.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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