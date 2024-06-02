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Выбор коврика для ванной комнаты: главные критерии и рекомендации

Дизайнер посоветовал, как выбрать идеальный коврик для ванной

1:34
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Коврик для ванной комнаты: советы по выбору

Дизайнер посоветовал, как выбрать идеальный коврик для ванной
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Коврик для ванной комнаты выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает ноги жильцов от контакта с холодной плиткой, а также предотвращает случайные падения на скользком полу. Важно, чтобы коврик не создавал дополнительных хлопот в уходе — стирке или чистке.

Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера, поделилась советами по выбору идеального коврика для ванной комнаты. Основное внимание уделяется не цвету и материалу, а практичности изделия.

Противоскользящие элементы
Коврик должен обеспечивать надежное сцепление с напольным покрытием, не скользить по сухому или мокрому полу. Лучше всего выбрать коврик с латексной или резиновой основой.

Влагостойкость и воздухопроницаемость
Из-за высокой влажности в ванной комнате важно выбирать коврик, который быстро сохнет и хорошо пропускает воздух. Это предотвратит появление бактерий и грибка в волокнах изделия.

Функциональность
Коврик должен быть устойчивым к условиям высокой влажности, не деформироваться и не линять. Кроме того, он должен быть простым в уходе, предпочтительно подходящим для стирки в стиральной машинке.

Стиль
После того как все практические аспекты учтены, можно выбрать коврик, который гармонично впишется в интерьер и будет соответствовать вашим требованиям по материалу, форме и цвету.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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