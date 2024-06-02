Как правильно использовать черный цвет в интерьере: советы эксперта

Черный цвет часто считается нежелательным для интерьеров. Дело в том, что темные стены не способствуют визуальному расширению пространства, а скорее наоборот, делают его визуально меньше. Более того, черный цвет затемняет помещение, лишая его уюта.
Однако эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна Юлия Тычино не советует полностью отказываться от темных деталей. Черный цвет может быть полезен в интерьере, но важно использовать его умеренно.
Как правильно использовать черный цвет в интерьере?
Не стоит применять этот цвет в большом количестве. Иначе помещение будет казаться узким, тесным и некомфортным. Лучше ограничиться использованием нескольких небольших темных элементов, например, маленьких статуэток. Иными словами, черный цвет должен служить акцентом.
При соблюдении этого условия черный цвет не будет "съедать" пространство, а наоборот, поможет создать ощущение объема. Кроме того, комната будет выглядеть стильно.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.