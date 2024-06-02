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Имущество Нюши после развода с Игорем Сивовым: почему им нечего делить

Певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову оказалось нечего делить после развода

1:03
Недвижимость

После развода с бизнесменом Игорем Сивовым певице Нюше (настоящее имя — Анна Шурочкина) оказалось нечего делить. Детали раздела имущества сообщил Telegram-канал Shot.

Певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову оказалось нечего делить после развода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным канала, у пары не было общей недвижимости. Нюша владеет квартирой на Карамышевской набережной в Москве, площадью 159 квадратных метров, которую она приобрела в 2016 году за 68 миллионов рублей.

Игорь Сивов владеет квартирой в Казани, купленной до брака, в которой он прописан. Подробности о ней не разглашаются. Автомобилей у Нюши и Сивова также нет. Таким образом, эксперты отмечают, что бывшим супругам нечего делить после развода.

7 мая Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. Она отметила, что давно разошлась с супругом, но решила сообщить об этом только сейчас. У пары двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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