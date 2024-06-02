Пенсионерка из Кемерово лишилась квартиры из-за криптовалютных мошенников

Пенсионерка из Кемерово занялась криптовалютой и лишилась жилья

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

81-летняя жительница Кемерово лишилась жилья, доверившись мошенникам, сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В марте аферисты связались с пенсионеркой и предложили ей заняться инвестициями в криптовалюту. Заинтересовавшись возможностью легкого заработка, женщина согласилась. Недостаток средств для сделки не остановил её, так как злоумышленник предложил оформить кредит под залог квартиры. Мошенники даже организовали видеозвонок с мнимым инвестором, который якобы выдает займы. В результате женщине одобрили кредит на сумму 350 тысяч рублей, из которых 100 тысяч причитались агенту за помощь.

Спустя несколько дней пенсионерке сообщили о "заработке" в размере 8 миллионов рублей. Для вывода средств требовалось внести еще 2 миллиона. Ради этого женщина продала свою квартиру и передала вырученные деньги курьеру. После этого мошенники перестали выходить на связь, и пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые разыскиваются.