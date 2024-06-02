Как согласовать перепланировку дачи: пошаговая инструкция от депутата Никиты Чаплина

Депутат Чаплин: перепланировку дачи нужно согласовывать с властями

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Любая перепланировка дачи должна быть согласована с властями. Об этом сообщил NEWS. ru депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Для этого необходимо подать заявление на переустройство или перепланировку помещения вместе с проектом перепланировки, разработанным специализированной организацией, в Многофункциональный центр (МФЦ) или через портал "Госуслуги".

Далее требуется получить решение местной администрации и подать исковое заявление в районный суд. Суд должен разрешить сохранение дома в перепланированном состоянии и может назначить свою строительно-техническую экспертизу.

Если суд вынесет решение в пользу собственника, необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для заказа обмеров частного дома. Последним шагом является подача заявления в Росреестр для внесения изменений в кадастровый учет.