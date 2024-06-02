В Чехове появился жилой слон: трехэтажный слон с панорамными окнами

В подмосковном городе Чехове на платформе "Авито Путешествия" появилось объявление о сдаче в аренду необычного дома в форме слона.
Этот трехэтажный дом, полностью повторяющий очертания слона, расположен на участке площадью семь соток. Внутреннее пространство дома составляет 95 квадратных метров, включающее три спальни, четыре санузла, кухню-гостиную с панорамными окнами и лаунж-зону. На прилегающей территории есть место для барбекю и парковка.
Владельцы предлагают арендовать этот уникальный дом за восемь тысяч рублей в сутки, при этом цена может меняться в зависимости от дня недели и количества гостей. Также доступны дополнительные услуги, такие как посещение бани, за отдельную плату.
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