В Чехове появился жилой слон: трехэтажный слон с панорамными окнами

В Чехове появился жилой слон

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В подмосковном городе Чехове на платформе "Авито Путешествия" появилось объявление о сдаче в аренду необычного дома в форме слона.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Этот трехэтажный дом, полностью повторяющий очертания слона, расположен на участке площадью семь соток. Внутреннее пространство дома составляет 95 квадратных метров, включающее три спальни, четыре санузла, кухню-гостиную с панорамными окнами и лаунж-зону. На прилегающей территории есть место для барбекю и парковка.

Владельцы предлагают арендовать этот уникальный дом за восемь тысяч рублей в сутки, при этом цена может меняться в зависимости от дня недели и количества гостей. Также доступны дополнительные услуги, такие как посещение бани, за отдельную плату.