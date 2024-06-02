Как использовать пищевую пленку для чистоты в холодильнике: советы экспертов

Эксперты "ТутНовости" поделились советом, как использовать пищевую пленку для поддержания чистоты в холодильнике.
Полки в холодильнике часто становятся жирными и липкими из-за хранящихся на них продуктов. Пищевая пленка может решить эту проблему, собирая всю грязь на себя. После загрязнения пленку можно просто выбросить.
Кроме того, пленка эффективна в борьбе с мошками. Для этого достаточно накрыть фрукт пищевой пленкой, проделав в ней небольшие отверстия. Мошки залетят внутрь, но выбраться обратно им будет сложно.
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