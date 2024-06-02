Житель Читы выиграл в суде почти миллион рублей за неисправный холодильник

Житель Читы отсудил 850 тысяч рублей за нерабочий холодильник

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Житель Читы выиграл в суде почти миллион рублей за неисправный холодильник, что привлекло внимание пресс-службы Забайкальского краевого суда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мужчина купил холодильник в начале прошлого года в одном из известных специализированных магазинов за 200 тысяч рублей. Он также заказал доставку, установку и настройку. Через три дня после установки выяснилось, что ледогенератор не работает. Обратившись в сервисный центр, мужчина получил подтверждение дефекта. После этого он направил претензию в магазин, потребовав вернуть деньги, пересчитать стоимость в случае её увеличения и возместить убытки. Однако ответа не последовало, и он обратился в суд.

Суд первой инстанции постановил взыскать с компании стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф, всего более 325 тысяч рублей. Позднее региональная судебная коллегия по гражданским делам пересчитала неустойку и штраф, увеличив общую сумму выплат до 850 тысяч рублей. Это увеличение произошло из-за того, что магазин не полностью выплатил средства после решения первой инстанции, а стоимость холодильника за это время возросла. Кроме того, штраф к тому времени увеличился в четыре раза.