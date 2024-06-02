Тренды в дизайне: почему ковер снова в моде и как его выбрать

Ковры снова становятся популярными в интерьере, занимая почетные места на стенах и полу.
Эта статья предназначена не для тех, кто не снимал ковры с конца девяностых или начала нулевых, а для тех, кто все еще сомневается в своем выборе.
Эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась советами, что нужно учитывать перед тем, как повесить ковер на стену.
Важно не столько то, из какого материала изготовлен ковер — будь то ручная работа или типовое изделие. Главным является стиль и гармония в интерьере.
Безусловно, ковры из натуральных материалов выглядят более статусно, но ключевое значение имеет соответствие стилю интерьера.
Как выбирать ковер
Во-первых, ковер должен соответствовать стилю интерьера.
Во-вторых, нужно учитывать назначение помещения.
В-третьих, важно помнить о размерах комнаты.
Например, для неоклассического стиля подойдут нейтральные рисунки, ручной работы. Лучше выбирать орнаменты или растительные мотивы в спокойных, натуральных тонах.
Для минимализма подходят однотонные ковры, без рисунков и в нейтральных цветах.
Ковер в спальню
Здесь лучше выбирать нейтральные оттенки без ярких рисунков, чтобы не перегружать интерьер.
Ковер в столовую или гостиную
В этих помещениях ковер может стать акцентом. Можно выбрать яркий ковер, который станет украшением комнаты.
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