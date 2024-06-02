Тренды в дизайне: почему ковер снова в моде и как его выбрать

Дизайнер рассказала, как выбрать ковер на стену

Ковры снова становятся популярными в интерьере, занимая почетные места на стенах и полу.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эта статья предназначена не для тех, кто не снимал ковры с конца девяностых или начала нулевых, а для тех, кто все еще сомневается в своем выборе.

Эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась советами, что нужно учитывать перед тем, как повесить ковер на стену.

Важно не столько то, из какого материала изготовлен ковер — будь то ручная работа или типовое изделие. Главным является стиль и гармония в интерьере.

Безусловно, ковры из натуральных материалов выглядят более статусно, но ключевое значение имеет соответствие стилю интерьера.

Как выбирать ковер

Во-первых, ковер должен соответствовать стилю интерьера.

Во-вторых, нужно учитывать назначение помещения.

В-третьих, важно помнить о размерах комнаты.

Например, для неоклассического стиля подойдут нейтральные рисунки, ручной работы. Лучше выбирать орнаменты или растительные мотивы в спокойных, натуральных тонах.

Для минимализма подходят однотонные ковры, без рисунков и в нейтральных цветах.

Ковер в спальню

Здесь лучше выбирать нейтральные оттенки без ярких рисунков, чтобы не перегружать интерьер.

Ковер в столовую или гостиную

В этих помещениях ковер может стать акцентом. Можно выбрать яркий ковер, который станет украшением комнаты.