Советы по оформлению окон от экспертов: избегайте этих тенденций в 2024 году

Испортить интерьер можно очень просто, особенно на этапе оформления окон. Чтобы избежать ошибок, следует обратить внимание на антитренды 2024 года.
Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области is licensed under public domain
Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера из сетевого издания "БелНовости", рекомендует в первую очередь учитывать общий стиль интерьера.
Как избежать ошибок в оформлении интерьера
Избегайте чрезмерного декора штор Ламбрекены, блестящие подвески, банты и бабочки могут легко перегрузить интерьер. Если вам нравится пышный стиль, лучше обратить внимание на направление "тихой роскоши".
Откажитесь от синтетических тканей Особенно избегайте штор и занавесок неестественного цвета и имитации шелка, который блестит на солнце, что не приветствуется в современных трендах.
Тюль и ажурные занавески Полупрозрачные занавески лучше выбирать однотонными. Если не нравится белый цвет, подойдут белые или бежевые варианты.
Избегайте вертикальных жалюзи Они больше подходят для офисов или гостиниц и не добавляют уюта в жилом помещении. Вместо них лучше использовать римские шторы или шторы-блэкаут.
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