Советы по оформлению окон от экспертов: избегайте этих тенденций в 2024 году

Топ-4 способа испортить интерьер окнами

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Испортить интерьер можно очень просто, особенно на этапе оформления окон. Чтобы избежать ошибок, следует обратить внимание на антитренды 2024 года.

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области is licensed under public domain

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера из сетевого издания "БелНовости", рекомендует в первую очередь учитывать общий стиль интерьера.

Как избежать ошибок в оформлении интерьера

Избегайте чрезмерного декора штор

Ламбрекены, блестящие подвески, банты и бабочки могут легко перегрузить интерьер. Если вам нравится пышный стиль, лучше обратить внимание на направление "тихой роскоши". Откажитесь от синтетических тканей

Особенно избегайте штор и занавесок неестественного цвета и имитации шелка, который блестит на солнце, что не приветствуется в современных трендах. Тюль и ажурные занавески

Полупрозрачные занавески лучше выбирать однотонными. Если не нравится белый цвет, подойдут белые или бежевые варианты. Избегайте вертикальных жалюзи

Они больше подходят для офисов или гостиниц и не добавляют уюта в жилом помещении. Вместо них лучше использовать римские шторы или шторы-блэкаут.