Почему бетонные раковины становятся популярными в ванных комнатах

Не все владельцы квартир, планирующие обновление своей ванной комнаты, выбирают традиционные керамические раковины — бетонные мойки становятся все более популярными.
Как отмечает дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости", такие изделия являются бюджетными и выглядят современно, однако имеют и свои недостатки.
Недостаточная твердость
Бетон, обладая пористой структурой, не позволяет создать столь же прочную раковину, как, например, гранит. К тому же, бетонные мойки легко поцарапать.
Дополнительная обработка
Пористость бетона требует дополнительной обработки перед окрашиванием, чтобы обеспечить однородность и долговечность цвета.
Хрупкость
Бетонные раковины достаточно хрупки и могут потерять свою эстетическую привлекательность под воздействием агрессивных моющих средств, а также из-за частого контакта с посудой и пищевыми отходами.
Таким образом, бетонные раковины могут быть приемлемы для ванной комнаты, но для кухни они не подходят.
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