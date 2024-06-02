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Почему бетонные раковины становятся популярными в ванных комнатах

Стоит ли устанавливать бетонную раковину в ванной комнате

1:06
Недвижимость

Не все владельцы квартир, планирующие обновление своей ванной комнаты, выбирают традиционные керамические раковины — бетонные мойки становятся все более популярными.

Стоит ли устанавливать бетонную раковину в ванной комнате
Фото: openverse.org by spakattacks is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости", такие изделия являются бюджетными и выглядят современно, однако имеют и свои недостатки.

Недостаточная твердость
Бетон, обладая пористой структурой, не позволяет создать столь же прочную раковину, как, например, гранит. К тому же, бетонные мойки легко поцарапать.

Дополнительная обработка
Пористость бетона требует дополнительной обработки перед окрашиванием, чтобы обеспечить однородность и долговечность цвета.

Хрупкость
Бетонные раковины достаточно хрупки и могут потерять свою эстетическую привлекательность под воздействием агрессивных моющих средств, а также из-за частого контакта с посудой и пищевыми отходами.

Таким образом, бетонные раковины могут быть приемлемы для ванной комнаты, но для кухни они не подходят.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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